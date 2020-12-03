Имеет ли право продавец отказать в обслуживании человеку без маски

Верховный Суд РФ разъяснил, имеют ли право предприятия торговли отказать человеку без маски в обслуживании. Текст разъяснения опубликовало на своём сайте Управление Роспотребнадзора по Рязанской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 426 ГК РФ публичным договором признается договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.). Лицо, осуществляющее предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим лицом в отношении заключения публичного договора, за исключением случаев, предусмотренных законом или иными правовыми актами. Такими правовыми актами могут выступать нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».

В этой связи Верховный Суд Российской Федерации отметил, что Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в пункте 1 статьи 11 «наделил органы государственной власти субъектов Российской Федерации полномочиями принимать в соответствии с федеральными законами законы и иные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и устанавливать обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации».

Помимо этого, высший судебный орган по гражданским и административным делам указал на то, что индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также …. товаров для личных и бытовых нужд» согласно статье 11 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Как результат рассмотренного Верховным Судом Российской Федерации вопроса его вердикт о том, что «из системного толкования приведенных правовых норм следует, что хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, в случае установления нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации обязательного использования гражданами СИЗ и возможности отказа в обслуживании лиц, не соблюдающих указанное требование, вправе отказать в обслуживании на кассе посетителю, не использующему СИЗ.

В этой связи Роспотребнадзор еще раз напоминает, что в ситуации, обусловленной необходимостью всемерного снижения рисков дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции, большое практическое значение имеет проведение необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий, в числе которых и такая важная профилактическая мера как ношение гражданами масок в качестве средства защиты.

Дополнительно обращаем Ваше внимание на статью 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, часть 1 которой предусматривает административную ответственность за «невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса», субъектами административного наказания по которой могут быть граждане, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридические лица.

То же самое относится и к части 2 статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которая в свою очередь предусматривает административную ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, «совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), либо невыполнение в установленный срок выданного в указанные периоды законного предписания (постановления) или требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.