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Госинспекция просит завести уголовное дело после пожара на объекте культурного наследия в Касимове

7info

Госинспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области просит возбудить уголовное дело после пожара в доме Барковых в Касимове. Заявление направлено в МО МВД России «Касимовский». Об этом сообщается на сайте ведомства. 

Напомним, пожар в Касимове произошёл в ночь на пятницу, 20 ноября. В результате него был повреждён объект культурного наследия федерального значения «Дом Барковых», построенный в 1828 году.

В сообщении на сайте Госинспекции отмечается, что «одной из причин этого происшествия является заведомая уверенность в безнаказанности у лиц, способных на совершение подобных актов вандализма».

Но главное всё же, по мнению инспекции, что у этого здания не было пользователя. До 2019 года памятник находился в аренде у частной организации. Так как здание пустовало, арендатор получил предписание закрыть окна и двери. Это было сделано. Но, по условиям аренды, он должен был до конца 2021 года привести Дом Барковых в порядок. Ничего не делалось, поэтому договор аренды был расторгнут. 

Сейчас здание находится в собственности Российской федерации, но фактически оно бесхозное. В инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области отметили, что имеют опыт общения с Росимуществом, на балансе которого и числится исторический объект. Но в основном он сводится к тому, что инспекция возбуждала административные дела, после которых суд штрафовал федеральный орган власти. 

Добиться финансирования реставрационных работ из федерального бюджета можно, только если у здания будет фактический правообладатель – частный или государственный. Госинспекция готовит  обращение в Минкультуры России и Росимущество с предложением о передаче памятника на баланс ФГБУК «АУИПИК», которое является балансодержателем отдельных федеральных объектов культурного наследия. Именно эта организация в текущем году организовала разработку проектной документации для реставрации Старожиловского конезавода.

Сейчас необходимо успеть законсервировать на зиму оставшиеся каменные элементы Дома Барковых, чтобы потом его можно было восстановить. 

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