ФК «Рязань» завершил первую часть сезона победой в Саратове

В воскресенье, 8 ноября, футбольный клуб «Рязань» сыграл заключительный матч 2020 года в Первенстве России. В Саратове подопечные Виктора Навоченко встречались с местным «Соколом» и добились уверенной победы – 2:0.

Счёт на 28-й минуте открыл Тимур Дудайти, во втором тайме увеличил преимущество нашей команды Николай Бояркин.

После игры главный тренер саратовской команды Дмитрий Воецкий заявил, что уходит со своего поста.

У ФК «Рязань» ситуация значительно лучше. По итогам первой части сезона команды занимает 4-е место в турнирной таблице. Игроки и тренерский штаб в ближайшее время отправятся в отпуска.

Следующий матч состоится 1 апреля 2021 года. В гости к «Рязани» приедет ФК «Калуга».