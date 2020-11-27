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Елене Сорокиной предложили создать общественный штаб по зимней уборке города

Елена Лобанова

27 ноября мэр Рязани проводила личный прием граждан в режиме ВКС. На одной из встреч Елене Сорокиной предложили создать общественный штаб по зимней уборке города. Об этом пишет пресс-служба городской администрации. 

Мэру города соответствующее предложение выдвинула жилищный инспектор и член комитета ТОС «3-й Квартал Канищево» Татьяна Мосякова. 

— В ходе беседы было решено приглашать активных горожан на заседание городского штаба, который возглавляет профильный замглавы администрации Владимир Бурмистров, чтобы они видели проводимую работу, давали свои предложения по улучшению уборки города, — говорится в сообщении. 

На личный прием к Елене Сорокиной пришли и жительницы дома по улице Октябрьской. Они попросили благоустроить дворовую территорию. 

Глава администрации пообещала оказать всестороннюю поддержку. Также Елена Сорокина поручила управлению благоустройства перенести контейнерную площадку от дороги в более удобное место.

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