Елена Митина провела личный приём граждан в дистанционном формате

В среду, 2 декабря, депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Елена Митина ответила на вопросы граждан в дистанционном формате в рамках декады личных приемов граждан.

Заявители обратились с вопросами, связанными с трудоустройством граждан пенсионного возраста, устройством детей в детский сад и школу-интернат, а также по вопросу предоставления отпуска педагогу дополнительного образования общеобразовательной организации.

По части вопросов парламентарием были даны исчерпывающие разъяснения. По другим будут направлены депутатские запросы в соответствующие инстанции.