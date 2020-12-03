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Елена Митина провела личный приём граждан в дистанционном формате

7info

В среду, 2 декабря, депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Елена Митина ответила на вопросы граждан в дистанционном формате в рамках декады личных приемов граждан.

Заявители обратились с вопросами, связанными с трудоустройством граждан пенсионного возраста, устройством детей в детский сад и школу-интернат, а также по вопросу предоставления отпуска педагогу дополнительного образования общеобразовательной организации. 

По части вопросов парламентарием были даны исчерпывающие разъяснения. По другим будут направлены депутатские запросы в соответствующие инстанции.

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