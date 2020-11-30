В понедельник, 30 ноября, во Всемирный день домашних животных депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Елена Митина посетила кото-кафе «LOFTkot» и пообщалась с организаторами данного социального проекта.
За время работы проекта «LOFTkot» удалось спасти жизни более чем 100 животным. 50 из них удалось найти новый дом и любящих хозяев.
Также в рамках акции «Уроки доброты» организаторы проекта совместно с министерством образования и молодежной политики Рязанской области охватили более 100 школ и детских садов, провели более 1,5 тыс. мероприятий, в которых приняли участие около 20 тысяч детей.
К сожалению, сейчас «LOFTkot» находится в сложном положении. В связи с пандемией желающих посетить кото-кафе становится все меньше.
В свою очередь Елена Митина отметила, что проект «LOFTkot» – важное социальное явление, которое необходимо сохранить.
В завершении встречи Елена Митина передала организаторам «LOFTkot» корм для животных.