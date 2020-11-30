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Елена Митина посетила кото-кафе «LOFTkot»

7info

В понедельник, 30 ноября, во Всемирный день домашних животных депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Елена Митина посетила кото-кафе «LOFTkot» и пообщалась с организаторами данного социального проекта.

За время работы проекта «LOFTkot» удалось спасти жизни более чем 100 животным. 50 из них удалось найти новый дом и любящих хозяев.

Также в рамках акции «Уроки доброты» организаторы проекта совместно с министерством образования и молодежной политики Рязанской области охватили более 100 школ и детских садов, провели более 1,5 тыс. мероприятий, в которых приняли участие около 20 тысяч детей.

– Прежде чем стать жителями нашего кафе, все животные проходят медосмотр, стерилизацию, им делаются необходимые прививки, – рассказал один из организаторов проекта Вячеслав Фетисов. – Кого-то мы находим на улице, некоторых приносят наши подписчики, кого-то просят приютить на время хозяева, но забывают про них. Мы принимаем всех, лечим, кормим, ухаживаем. Но наша главная задача – найти всем новый дом.

К сожалению, сейчас «LOFTkot» находится в сложном положении. В связи с пандемией желающих посетить кото-кафе становится все меньше.

– Если раньше мы жили за счет проведения праздников, квестов, ознакомительных экскурсий, фотосессий, сейчас мы выживаем благодаря нашим друзьям и неравнодушным гражданам, – рассказал Вячеслав. – Но как оказалось, это не самая главная проблема. Недавно наш арендодатель заявил, что продает это помещение. И теперь котики могут вновь оказаться на улице.

В свою очередь Елена Митина отметила, что проект «LOFTkot» – важное социальное явление, которое необходимо сохранить.

– Сейчас этому вопросу уделяется большое внимание. Принят федеральный закон, направленный на защиту животных, вносятся изменения в региональное законодательство, – рассказала парламентарий. – И ваш опыт, ваши знания должны быть использованы в данной работе. Вы помогаете не только животным найти дом, но и прививаете подрастающему поколению милосердие, заботу и бережное отношение к животным.

В завершении встречи Елена Митина передала организаторам «LOFTkot» корм для животных.

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