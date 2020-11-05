Елена Митина и Андрей Прилуцкий обсудили проблемы рязанского здравоохранения

В четверг, 5 ноября, депутат Госдумы Елена Митина встретилась с министром здравоохранения Рязанской области Андреем Прилуцким и председателем Рязанской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Натальей Шамбазовой.
Во время встречи обсуждались вопросы, связанные с дополнительными выплатами медицинским работникам, организацией питания для медицинского персонала в «красных» зонах учреждений здравоохранения, обеспечением бесплатными лекарственными препаратами, проходящих лечение от Covid-19 в домашних условиях, организацией работы волонтеров в медицинских учреждениях (приемных покоях).