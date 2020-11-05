Елена Митина и Андрей Прилуцкий обсудили проблемы рязанского здравоохранения

– Наиболее острой на сегодняшний день остается проблема нехватки лекарственных препаратов в аптеках. Это происходит не только из-за трудностей, связанных с внедрением системы обязательной маркировки лекарственных средств, но и с тем, что граждане, напуганные ухудшением эпидемиологической ситуации, скупают лекарства «про запас». На сегодняшний день деньги из федерального бюджета в размере 40 млн. руб. в регион поступили. Проводится мониторинг наиболее востребованных препаратов для их закупки, – отметила Елена Митина.