Четверг, 29 октября, 2020
5.8 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираНовости РязаниЭкономика

Эксперты объяснили снижение курса рубля

7info7

Российская валюта в среду резко ослабла до 78,5 рубля за доллар и 92,2 рубля за евро. Давление на рубль оказывает геополитическая обстановка — приближающиеся выборы в США, которые назначены на 3 ноября, уверены опрошенные «Известиями» банковские аналитики и независимые эксперты.

Из данных Московской биржи следует, что в среду курс российской валюты резко снизился на 1,2 рубля (1,6%) по отношению к предыдущему дню, достигнув отметки 78,5 рубля за доллар. По сведениям Центробанка, это минимальное значение с 7 октября 2020 года. Тем временем евро укрепился на 1,1 рубля (около 1%), до 92,2 рубля за евро. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что трейдеры опасаются сценария спорных результатов и долгого пересчета голосов на американских выборах, как это было в 2000 году. Он пояснил, что на этом фоне инвесторы стали активно сокращать рисковые позиции и покупать защитные гособлигации США, что и привело к укреплению доллара на мировом валютном рынке. Помимо геополитических рисков, у инвесторов вызывает опасения резкий рост заболеваемости коронавирусом по всему миру, отметил управляющий по анализу банковского и финансового рынка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

По словам директора инвестиционно-торгового департамента Абсолют Банка Сергея Михайлова, довольно сильное падение произошло и на рынке нефти — цена Brent снова опустилась ниже $40 за баррель.

реклама

Опасения второй волны локдаунов и растущие запасы нефти давят на рынок. Нельзя исключать, что цена сможет закрепиться ниже психологически важного уровня $40, — опасается Михайлов.

В среднесрочной перспективе курс рубля поддержит устойчивость цен на рынке нефти под воздействием сделки ОПЕК+ и восстановления ВВП развитых стран, несмотря на новую вспышку пандемии, считают в РСХБ. Там отмечают, что сейчас не наблюдается спада экономического развития большинства государств, как это случилось весной, и меры для ограничения распространения пандемии вполне понятны.

Полную версию читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Предвыборный спад: риски геополитики ослабили нацвалюту до 78,5 руб./$».

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Архангельский театр показал юным рязанским зрителям старинную сказку «Черная курица»

Культура
В четверг, 29 октября, юным рязанским зрителям показали старинную сказку "Черная курица, или подземные жители". С постановкой приехал Архангельский театр драмы в...
Узнать больше

В Рязанскую область прибыли зубры из Приокско-Террасного заповедника

Новости Рязани
Окский государственный и Приокский-Террасный заповедники обменялись зубрами. В рамках обмена в Рязанскую область направили двух животных. В ночь на...
Узнать больше

В Рязанской области выявлен ещё 101 случай заражения коронавирусом

Новости Рязани
Всего же с начала пандемии заболевание COVID-19 подтвердилось у 10 тыс 519 жителей Рязани и области.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Любимов напомнил об ответственности за несоблюдение масочного режима

Коронавирус
Глава региона обратился к представителям силовых структур с просьбой оказать содействие в осуществлении контроля за соблюдением масочного режима.
Узнать больше

Умер участник рязанских команд КВН Никита Васильев

Новости Рязани
В ночь на среду, 28 октября, в Рязани скончался известный в нашем городе стендапер, КВНщик, видеоблогер Никита Васильев. Никите было всего 24...
Узнать больше

Компания-оператор «Окской Жемчужины» прокомментировала итоги прокурорской проверки

Новости Рязани
Напомним, после гибели в аквапарке школьника из Тульской области сотрудники прокуратуры, МЧС и Роспотребнадзора провели проверку.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Прямо в яблочко: как мошенники наживаются на любителях новых айфонов

Акценты
Вы же помните, что мошенники всегда на шаг впереди? Ко всем важным для общества датам и праздникам они начинают готовиться еще раньше,...
Узнать больше

В Рязани состоялся круглый стол по экологическим проблемам в городе

Акценты
В понедельник, 26 октября, в областной библиотеке имени Горького состоялся круглый стол по экологическим проблемам.  На встрече присутствовали представитель...
Узнать больше

Какие законы вступают в силу в ноябре

Акценты
«Регуляторные песочницы», использование карты «Мир» для владельцев торговых агрегаторов, маркировка шин и другие нововведения месяца. Какие законы вступают в силу в ноябре?
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+