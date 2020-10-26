«Единая Россия» приглашает юных рязанцев принять участие в конкурсе чтецов

Региональное отделение партии «Единая Россия» приглашает юных жителей Рязанской области принять участие в детском конкурсе чтецов, посвящённом Дню народного единства.

Условия конкурса: необходимо записать видео с декламацией стихов о Родине, о России, о единстве. До 31 октября включительно отправить файл на e-mail: inform.er@mail.ru. Обязательно указать ФИО ребенка, возраст и контакты родителя.

Видео будут опубликованы в группе ЕДИНАЯ РОССИЯ | РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 1 ноября.

Затем пройдет открытое голосование. Итоги конкурса будут подведены в День народного единства 4 ноября.

Победители будут определены в трех возрастных категориях: от 5 до 7, от 8 до 12 и от 13 до 17 лет.

– В этом году из-за пандемии коронавируса многие мероприятия проходят в онлай-формате. Это хорошая возможность для детей продемонстрировать свои творческие способности, прочитать любимые стихотворения о родине и таким образом поздравить рязанцев с Днем народного Единства, – отметила депутат Госдумы, региональный координатор партпроекта «Новая школа» Елена Митина. – Наряду с победителями, которые будут определены по итогам голосования, я также выберу в каждой возрастной категории по одному участнику и вручу им специальные призы.