Две рязанские дороги перейдут в собственность области

В собственность Рязанской области перейдут Северная окружная дорога Рязани, а также участок дороги на улице Большой от перекрестка с улицей Советской Армии до границ города у деревни Дядьково. Решение об этом во вторник, 27 октября, приняла Рязанская городская Дума.

Эти участки дорожной сети относятся к автомобильным дорогам Рязанской области.

Кроме того, в собственность региона перейдёт и инфраструктура – дорожные ограждения, инженерные сети ливневой канализации и сети наружного освещения, остановочные павильоны.