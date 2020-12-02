Среда, 2 декабря, 2020
-5.6 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту

«Достать ножи», «Чики» и «Игра престолов»: Что смотрят рязанцы в онлайн-кинотеатре?

7info7

Ограничения в период самоизоляции и перенос ожидаемых премьер привели к росту популярности кинотеатров онлайн. Такие выводы сделали аналитики МегаФона, изучив трафик собственного сервиса МегаФон ТВ за 9 месяцев 2020. В Рязанской области спрос на просмотры через приложение вырос на четверть по сравнению с прошлым годом. При этом,  больше 95% пользователей сервиса чаще выбирали комедийные фильмы и сериалы.

В топ-10 предпочтений абонентов вошли картины: «Достать ножи», «Заражение», «Джентльмены», фэнтезийная мелодрама Гильермо дель Торо «Форма воды», продолжение популярной франшизы с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом «Плохие парни навсегда», а также отечественная драма «Союз Спасения». При этом лидер по скачиваниям – триллер «Джокер», который с небольшим преимуществом обогнал по количеству просмотров биографическую киноленту «Ford против Ferrari».

Аналитики отметили возросший интерес жителей Рязани и к российским сериалам – около 60% абонентов Мегафон ТВ в регионе предпочли зарубежным отечественные проекты. В список самых востребованных сериалов вошли «Фитнес», «Содержанки»,»Ивановы-Ивановы», «Чики», «Корни», «Война семей» и «ИП Пирогова». Телесериал, основанный на цикле романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Мартина, — «Игра престолов», который несколько лет удерживал первую позицию, расположился на третьей строчке рейтинга, уступив лидерство телесериалу «Гранд».

В новом сезоне абоненты смогут увидеть 100 премьер зарубежных и российских сериалов и фильмов. Среди них российский детективный телесериал о великом сыщике «Шерлок в Росcии», мини-сериал с Николь Кидман и Хью Грантом «Отыграть назад», а также восьмисерийный проект Федора Бондарчука «Псих».

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

Читать другие материалы этого автора

Новости Рязани

Обновилась география коронавируса в Рязанской области

В оперативном штабе Рязанской области рассказали, сколько заболевших в муниципалитетах региона. За последние сутки COVID-19 заболели ещё 119 человек....
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязани ожидаются дождь и снег

В Рязанской области в пятницу ожидается ненастная погода. Прогноз на 27 ноября опубликовало ГУ МЧС России по Рязанской области.
Узнать больше
Новости Рязани

Владимир Бурмистров: Мы не допустим формальный подход к приёмке работ по благоустройству

25 ноября заместитель мэра Рязани Владимир Бурмистров провёл совещание по вопросам благоустройства города, приёмки готовых объектов и реализации нацпроекта «Безопасные и качественные...
Узнать больше
Новости мира

Результат теста на COVID-19 можно будет получить на Госуслугах

Результаты будут загружаться в личные кабинеты пользователей. Они в свою очередь будут получать уведомления. Сами результаты будут загружаться в виде QR-кода в мобильное приложение «Госуслуги Стопкоронавирус»
Узнать больше
Администрация

В Рязани проведут конкурс на лучшее новогоднее оформление

В Рязани вновь пройдёт конкурс на лучшее новогоднее оформление. Заявки на участие в нём принимает администрация города с 1 по 16 декабря.
Узнать больше
Новости Рязани

Первый день зимы в Instagram-аккаунтах рязанцев

Наступил первый день зимы. В своих Instagram-аккаунтах 1 декабря рязанцы поделились фотографиями природы и помечтали о грядущих новогодних праздниках.
Узнать больше
Новости мира

Эксперты оценили законопроект о бесплатном втором высшем образовании

Согласно законопроекту, если абитуриент с имеющимся высшим образованием захочет получить второе образование в таких сферах, как, например, режиссерское или сценарное дело, он сможет поступить на соответствующее направление наравне с обладателями документов о среднем и среднем специальном образовании.
Узнать больше
Новости Рязани

В Спасском районе парень из-за обиды поджёг дом пожилой родственницы

В селе Ижевское Спасского районе у 67-летней местной жительницы сгорел дом. Выяснилось, что причиной этому стал поджог, пишет пресс-служба регионального УМВД.
Узнать больше
Новости мира

Где выгодно купить фасовочные пакеты по выгодным ценам?

При реализации различных товаров используются упаковочные материалы. Они обеспечивают сохранность продукции. Упаковка также используется в рекламных целях, так как с помощью современных технологий на...
Узнать больше
Новости Рязани

Команда девелопера «Мармакс» записала трогательное поздравление ко Дню матери

29 ноября команда строительной компании «Мармакс» выпустила на своём YouTube-канале трогательное видеопоздравление для своих мам. Работники компании хотели напомнить всем, как важно говорить мамам такие простые, но такие важные слова: «Мама, я тебя люблю».
Узнать больше
Новости Рязани

В первый зимний день в Рязани ожидается снег и гололедица

Согласно прогнозу синоптиков, во вторник в регионе ожидается переменная облачность. Ночью пройдёт снег, в том числе и мокрый. В дневные часы осадки маловероятны. Кроме того, рязанцам стоит быть готовыми к гололедице на дорогах.
Узнать больше
Новости Рязани

Вечеринка – у вас дома. Как организовать приятный вечер

Шумные походы в кафе и рестораны – сегодня это не самый популярный тренд. Согласно опросам в соцсетях, у рязанцев на первый план выходят домашние вечеринки. Мы собрали советы, которые помогут сделать любую встречу интересной и при этом не затратной.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+