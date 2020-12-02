Среда, 2 декабря, 2020
-5.6 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту

Дом.ру начинает дарить новогодние подарки

7info7

Клиенты телеком-оператора «Дом.ru» при покупке Wi-Fi-роутера по специальной цене получают скидку 50% на услуги домашнего интернета и телевидения на 2 месяца. В акции участвуют все города присутствия компании.

Скидка на услуги связи действует при покупке гигабитного Wi-Fi-роутера «TP-Link Archer EC220». Купить оборудование можно на сайте оператора или позвонив по телефону 8 800 333 70 00.  При покупке оборудования, клиенту не придется никуда ехать, роутер доставит и настроит сервисный инженер «Дом.ru» в удобное для клиента время.

Мы снизили цену на высокоскоростные современные роутеры, которые увеличат скорости в сети интернет внутри вашей квартиры или дома. Это прекрасный подарок под новый год себе и своим близким. Благодаря новому оборудованию Wi-Fi будет летать и скоростей хватит на всех, не важно работаете вы или учитесь, а может быть играете по сети или смотрите любимые фильмы. Стоит отметить, что нашему клиенту не нужно никуда ехать, мы сами привезем и настроим оборудование, силами наших квалифицированных сервисных инженеров. И еще один приятный бонус ожидает наших клиентов под новый год —  скидка при покупке роутера на действующий тариф, это позволит протестировать работу оборудования на высоких скоростях», — сообщил директор по продуктам АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru») Андрей Чазов.

Количество товаров не ограничено. Акция действует с 27 ноября 2020 года до 31 января 2021 года и доступна как действующим, так и новым клиентам.

Более подробная информация о правилах акции, ее ограничениях и моделях оборудования доступна на сайте компании.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

Читать другие материалы этого автора

Новости Рязани

В Рязанской области почти на треть выросли объемы ипотечного кредитования

С января по сентябрь банки предоставили жителям региона 9109 рублевых ипотечных жилищных кредитов. Средний размер кредита вырос с 1,8 млн до 2 млн рублей. Таким образом, ипотечные жилищные кредиты повлияли на рост розничного сегмента кредитного рынка
Узнать больше
Новости Рязани

Вперёд в будущее: любимец женщин Жорж Милославский возвращается на экраны

В этом году лицом новогодней рекламной кампании Сбера станет самый первый бренд-амбассадор банка — Жорж Милославский. Персонаж, которого сыграл всенародно любимый актёр...
Узнать больше
Новости Рязани

В канун Дня матери рязанцы дарят своим родным подписку на журналы

В преддверии Дня матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября, Почта России в Рязанской области предложила своим клиентам оформить подписку на интересные журналы в подарок своим мамам и бабушкам.
Узнать больше
Акценты

Ключ от всех дверей: как хакеры взламывают пароли офисных сотрудников

Практически у каждого офисного сотрудника есть учетная запись в корпоративной сети.  Придумать пароль для своего аккаунта - первое, что надо сделать сотруднику...
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязанской области вновь объявлено метеопредупреждение

В Рязанской области вновь объявлено метеопредупреждение. Оно появилось 28 ноября на сайте ГУ МЧС России. До конца суток в...
Узнать больше
Новости Рязани

Верят ли дети Рязани в Деда Мороза?

Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 1 000 респондентов и выяснили, верят ли дети Рязани в Деда Мороза. 58%...
Узнать больше
Администрация

В Рязани провели приёмку отремонтированной автодороги

На улице Рязанской полностью заменили дорожное полотно, установили бордюры, обустроили съезды, канализацию, ливневые отводы, благоустроили остановки. Также там появилась разметка, знаки и искусственные неровности.
Узнать больше
Новости Рязани

Аркадий Фомин подвёл итоги своей работы на посту секретаря рязанского отделения «Единой России»

Аркадий Фомин покинул должность секретаря рязанского регионального отделения партии «Единая Россия». Ранее он написал заявление об уходе с поста руководителя партийного отделения, 25 ноября его решение поддержали коллеги-единороссы на конференции.
Узнать больше
Администрация

На улице Циолковского в Рязани начали обрезать липы

В Рязани приступили к формовочной обрезке деревьев, сообщает сайт администрации города. Так, на улице Циолковского начали обрезать липы. Обрезка...
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязани из-за аварии без тепла остались 72 дома

Авария произошла в 5 утра у дома №56 по улице Татарской. На месте повреждения обвалился асфальт. На место происшествия оперативно выехали сотрудники РМПТС, они устранаяют последствия произошедшего.
Узнать больше
Новости Рязани

Сотрудники ГИБДД проведут в Рязанской области рейды со скрытым патрулированием

Сотрудники ГИБДД анонсировали очередные рейды в Рязанской области. Полицейские предупредили, что будут ловить в предстоящие субботу и воскресенье нарушителей правил дорожного движения.
Узнать больше
Новости Рязани

Пожилым рязанцам напоминают про самоизоляцию по телефону

Рязанским пенсионерам звонят из областного правительства и просят их соблюдать режим самоизоляции. Об этом 28 ноября сообщила региональная опергруппа по борьбе с...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+