Директор «Рязани-ВДВ» рассказала, за счёт чего удалось сохранить клуб

Женский футбольный клуб «Рязань-ВДВ» продолжит своё существование.

– Выражаем благодарность Губернатору Рязанской Области Николаю Любимову, Президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову и председателю Комитета женского футбола РФС Полине Юмашевой! – написано на официальном сайте клуба.

Подробнее о том, как удалось сохранить команду, рассказала Чемпионат директор клуба Светлана Подоль. По её словам, глава Российского футбольного Союза Александр Дюков обещал выделить Рязанской области деньги через Газпром. При этом речь не идёт о финансировании клуба – деньги пойдут на строительство детских спортивных сооружений, детских площадок.

Отметим, что такая практика существовала и раньше. В частности, по неофициальным данным, Рязанская область, в обмен на содержание команды, получала средства на строительство ФОКов.

Подоль отметила, что спонсор у клуба остался прежний. Пользуясь случаем, она пригласила других меценатов, отметив, что места на футболках есть.

Говоря о комплектовании команды своими воспитанницами, директор «Рязани-ВДВ» сообщила, что для этого сначала необходимо создать условия. Например, как сделали это в «Чертаново». Но и тогда, чтобы бороться за место в четвёрке топовых команд России придётся привлекать игроков из других регионов и легионеров.

В клубе сейчас ищут игроков за пределами страны, так как в России выбор квалифицированных футболисток не так богат. Светлана Подоль заявила, что информация о закрытии клуба мешает поискам, так как легионерки говорят о том, что уже через сезон всё может повториться.

– Будем объяснять. Дважды бомба в одну воронку не падает. Ближайшие несколько лет, я думаю, проблема закрытия не будет стоять, – приводит её слова Чемпионат.

Также Светлана Подоль рассказала, что субсидии от РФС должны поступать до 2024 года.