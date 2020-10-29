Депутаты облдумы приняли закон, который будет помогать в реализации проектов, инициированных жителями

В среду, 28 октября, состоялось заседание Рязанской областной Думы. Среди рассмотренных вопросов – законопроект «О внесении изменения в статью 19 Закона Рязанской области «О Правительстве Рязанской области».

Документ представила министр по делам территорий и информационной политике Рязанской области Жанна Фомина.

Законопроект разработан в связи с принятием 20 июля 2020 года федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», который вступает в силу 1 января 2021 года. В нем определены правовые основы применения института инициативного бюджетирования на муниципальном уровне. Согласно положениям данного закона требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок их рассмотрения и основания для отказа, порядок и критерии конкурсного отбора таких проектов устанавливаются в соответствие с законом субъекта РФ.

реклама

По итогам обсуждения депутаты утвердили изменения в региональный закон «О Правительстве Рязанской области», дополнив полномочия правительства соответствующими функциями по вопросам взаимодействия с муниципалитетами.

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин отметил, что институт инициативного бюджетирования до сих пор не был закреплен в федеральном законодательстве, однако на региональном уровне он развивается.

– У нас уже есть хорошая практика реализации проекта местных инициатив и она доказала свою эффективность, – рассказал Аркадий Фомин. – Принятый закон поможет жителям выйти с инициативой, что необходимо решить в первую очередь и на что направить средства местных бюджетов. Мы видим, что люди все активнее хотят участвовать в развитии своих территорий. И каждый год при формировании бюджета депутаты выходят с предложением об увеличении этой статьи расходов.