Депутат Госдумы Елена Митина привезла ряжским медикам из «красной зоны» средства защиты и продукты

Во вторник, 1 декабря, депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Елена Митина в рамках региональной недели посетила Ряжский межрайонный медицинский центр и передала медработникам «красной зоны» средства индивидуальной защиты и продукты питания.
Как рассказал врач-инфекционист Николай Трифонов, всего в Ряжском районе выявлено более 400 больных коронавирусом.
Елена Митина подчеркнула, что сегодня на медицинских работниках лежит большая ответственность не только за грамотное лечение больных коронавирусной инфекцией, но и за ее своевременное выявление.