Депутат Госдумы Елена Митина привезла ряжским медикам из «красной зоны» средства защиты и продукты

Во вторник, 1 декабря, депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Елена Митина в рамках региональной недели посетила Ряжский межрайонный медицинский центр и передала медработникам «красной зоны» средства индивидуальной защиты и продукты питания.

Как рассказал врач-инфекционист Николай Трифонов, всего в Ряжском районе выявлено более 400 больных коронавирусом.

– Часть из них уже выздоровела, часть проходит лечение в условиях стационара. Проблем с лекарственными препаратами в стационаре нет, но есть трудности с продолжительностью обработки тестов на коронавирус, – отметил Николай Трифонов.

Елена Митина подчеркнула, что сегодня на медицинских работниках лежит большая ответственность не только за грамотное лечение больных коронавирусной инфекцией, но и за ее своевременное выявление.

– В такое непростое время хочется сказать искренние слова благодарности всем врачам, медсестрам, санитаркам, волонтерам за их труд и поддержать их боевой настрой, – отметила парламентарий.