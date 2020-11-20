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«Цифромед», «Доктис» и РФПИ будут совместно развивать цифровую медицинскую платформу

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«Цифромед» (дочерняя организация АО «РТ Лабс» и «Национального центра информатизации»), «Доктис» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) создают совместное предприятие для развития платформы телемедицины, использующей ресурсы сети клиник «Мать и дитя». Дистанционные консультации будут оказываться в рамках программы ОМС и на коммерческой основе, в том числе на базе портала госуслуг.

«Доктис» передаст совместному предприятию исключительные права на ИТ-систему компании, «Цифромед» обеспечит экспертную и методологическую поддержку для соответствия стандартам государственных систем и сервисов в области здравоохранения.

Во время пандемии нагрузка на систему здравоохранения существенно выросла, из-за масштаба распространения заболевания возник дефицит врачей и ресурсов. В условиях действующих ограничений нежелательно посещать места скопления людей, в том числе и медицинские учреждения, а людям пожилого возраста рекомендовано не выходить из дома. В этих обстоятельствах самым безопасным и простым способом получения помощи стали дистанционные медицинские консультации, их востребованность многократно выросла. Наша общая работа в рамках совместного предприятия, объединение ресурсов, экспертиз и возможностей по развитию телемедицинской платформы помогут снизить нагрузку на систему здравоохранения, повысить доступность и эффективность дистанционной медпомощи, — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Совместное предприятие аккумулирует экспертную базу по разработке перспективных продуктов и сервисов телемедицины, центр разработки программных продуктов, которые позволяют проводить врачебные онлайн-консультации, а также офисы управления развитием технологий.

«По экспертным оценкам, объем российского рынка телемедицины в 2019 году составил 1,5 млрд рублей. Пандемия COVID-19 стимулировала рынок дистанционных медицинских консультаций, ожидается его кратный рост. В связи с этим совместно с “Доктис” мы приняли решение запустить собственную медицинскую платформу. Услуги будут оказываться как в рамках программы ОМС, так и на коммерческой основе, в том числе на базе единого портала государственных услуг», — отметил заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Александр Назаров.

«Востребованность медицинских услуг с применением передовых цифровых технологий растет, особенно с учетом ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Инвестиции фонда в группу “Мать и дитя” и проект “Доктис”, а также их последующее успешное развитие стали основой для дальнейшего масштабирования телемедицинской платформы, при этом важно сохранить высокое качество услуг и обеспечить доступность передовых медицинских технологий на рынке, объем которого в ближайшее время может превысить 100 млн человек», — отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

СП предполагает внедрение платформы телемедицинских консультаций «врач — пациент» на базе сети медицинских клиник «Мать и дитя», основного медицинского партнера «Доктис», а также государственных медицинских учреждений.

«Совместное предприятие с “Цифромед” это еще один шаг в развитии телемедицинского сервиса “Доктис, в котором дистанционно уже консультируют более 1200 врачей группы компаний “Мать и дитя” и других ведущих клиник. Телемедицинские консультации — отличный инструмент для модернизации всей системы первичной медико-санитарной помощи в стране, который позволит повысить доступность квалифицированной медицинской помощи для большинства граждан РФ», — заявил основатель сервиса «Доктис», создатель и генеральный директор сети клиник «Мать и дитя» Марк Курцер

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