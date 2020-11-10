Чиновники ответили, пересчитают ли рязанцам плату за отопление «в +20°С»

На странице губернатор Рязанской области Николая Любимова чиновники ответили на вопрос рязанки. На странице в ВК пользовательница поинтересовалась, будет ли перерасчёт за слишком раннее включение отопления в +20°С?

Девушка также возмутилась, что даже при открытых окнах в квартирах было около 30 градусов тепла.

Представители Госжилинспекции сообщили, температура на улице не является основанием для проведения перерасчёта платы за отопление. Пересчитать плату можно только, если в квартире нарушен температурный режим – в комнатах ниже +18°С, в угловых комнатах ниже +20°С.

Напомним, отопительный сезон в Рязани стартовал ещё в конце сентября. В многоквартирных домах тепло дали в начале октября. При этом температура на улице была достаточно высокая.