В Рязани выступит триумфатор XVI международного конкурса имени П. И. Чайковского

26 ноября в Рязанской филармонии выступит молодой российский пианист, лауреат III премии XVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского Константин Емельянов. Артист представит сольную программу, в которой прозвучат сочинения Ж. Ф. Рамо, Л. ван Бетховена и П. Чайковского.

Концерт пройдет при поддержке Министерства культуры РФ в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».

Константин Емельянов – молодой российский пианист, чье имя получило известность у

публики после триумфального выступления на XVI Международном конкурсе им. П. И. Чайковского: музыкант стал обладателем третьей премии и бронзовой медали Конкурса, а также специального приза «Артист Радио России» и приза зрительских симпатий журнала «Музыкальная жизнь».

Исполнительский стиль К. Емельянова отличают тонкое чувство стиля, виртуозное владение инструментом и умение находить «компромисс» между волей автора и собственным музыки.

На своем первом клавирабенде в Рязанской филармонии пианист представит сюиту соль минор Ж. Ф. Рамо, сонату № 9 ми мажор ор.14 № 1 и популярный цикл пьес для фортепиано «Времена года» П. Чайковского.

К. Емельянов родился в Краснодаре (Россия). Начал заниматься музыкой в возрасте 5 лет в Межшкольном Эстетическом Центре города Краснодара в классе педагога Тамары Криворотовой. С 2009 по 2013 гг. обучался в Академическом музыкальном колледже при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского в классе заслуженного учителя Российской Федерации Ольги Мечетиной. С 2013 по 2018 гг. пианист являлся студентом Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. С 2013 по 2015 гг. — класс заслуженного артиста РСФСР, профессора Александра Мндоянца; с 2015 по 2018 гг. — класс народного артиста РСФСР, профессора Сергея Доренского, а также его ассистентов – профессоров Николая Луганского, Павла Нерсесьяна и Андрея Писарева.

В 2017-2018 гг. также обучался в Фортепианной академии им. С. В. Рахманинова под руководством профессора Эпифанио Комиса в Катании (Италия). С 2018 года Константин Емельянов – ассистент-стажёр фортепианного факультета Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского (класс профессора Сергея Доренского и профессора Николая Луганского).

Константин Емельянов является лауреатом нескольких престижных международных конкурсов: Международного конкурса молодых пианистов памяти Владимира Горовица (2012; Киев, Украина), Международного конкурса пианистов в Вероне (2017; Верона, Италия), Международного конкурса пианистов в Сучжоу (2017; Сучжоу, Китай). В 2017 году музыкант становится обладателем I премии и Приза зрительских симпатий на Международном конкурсе пианистов им. Жан-Батиста Виотти (Верчелли, Италия). В 2018 году К. Емельянов победил в III Всероссийском музыкальном конкурсе в Москве.

Константин Емельянов ведет активную концертную деятельность и принимает участие в музыкальных проектах и фестивалях. С 2019 года пианист официально является Артистом Yamaha.