В Скопинском районе поздравили тружеников села

Ежегодно во второй половине осени Скопинский район отмечает один из основных праздников – День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Текущий год стал рекордным по сбору урожая зерновых за всю историю земледелия Скопинского района.
В администрации Скопинского района прошло торжественное награждение первой десятки работников отрасли. В этот день в адрес работников сельскохозяйственной промышленности прозвучало много добрых слов и пожеланий.
Кроме того, аграриям вручили благодарности Министерства сельского хозяйства РФ, почетные грамоты губернатора Рязанской области, а также награды министерского и муниципального уровней.