В Скопинском районе поздравили тружеников села

Ежегодно во второй половине осени Скопинский район отмечает один из основных праздников – День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Текущий год стал рекордным по сбору урожая зерновых за всю историю земледелия Скопинского района.

В администрации Скопинского района прошло торжественное награждение первой десятки работников отрасли. В этот день в адрес работников сельскохозяйственной промышленности прозвучало много добрых слов и пожеланий.

— Я рад сегодня от всей души поздравить тех, кто от зари до зари, без выходных дней работает на земле, выращивает хлеб и овощи и поставляет на наши столы молоко, мясо и другие пищевые продукты. Желаю Вам счастья, здоровья, благополучия и всего самого – самого доброго, — сказал глава администрации Скопинского района Александр Боков.

Кроме того, аграриям вручили благодарности Министерства сельского хозяйства РФ, почетные грамоты губернатора Рязанской области, а также награды министерского и муниципального уровней.

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