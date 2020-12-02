Более 35 тысяч рязанцев выбрали видеосервис Wink «Ростелекома»

Более 35 тысяч абонентов «Ростелекома» в Рязани и области выбрали видеосервис Wink. С начала года услугу подключили почти десять тысяч клиентов, что в полтора раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
17 тысяч жителей региона активно пользуются Wink на устройствах с операционной системой Andriod, около 13 тысяч — на Smart TV, и чуть больше пяти тысяч — на IOS. Спрос на сервис и сопутствующее оборудование особенно увеличился в период весенней самоизоляции. Так, на это время пришлась наибольшая доля продаж — 57 % — на приставки Wink+ для просмотра одноименной видеоплатформы.
Андрей Карташов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:
Илья Жариков, клиент «Ростелекома» из г. Рыбное Рязанской области:
Приставка подключается к сети любых провайдеров по Wi-Fi и может работать с роутерами в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Последняя частота является менее загруженной и рекомендуется производителем. При отсутствии беспроводной связи гаджет легко подключается традиционным способом. Приставку можно брать с собой в поездку, на дачу или в гости — при подключении к новому оператору она продолжит работать со всем доступным абоненту контентом.
Помимо возможности смотреть цифровой видеосервис Wink обладатели приставки могут сформировать для себя на ее основе полноценный мультимедийный центр и подключать как игровые, так и образовательные сервисы, а также посещать интернет-магазины и смотреть различный контент в интернете.
Приобрести приставку, ознакомиться с ее дополнительными функциями и возможностями можно в офисах «Ростелекома» или на сайте компании.