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Банки продолжают реструктуризацию кредитов рязанцев

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Рязанцы, столкнувшиеся с трудностями погашения кредита, могут рассчитывать на реструктуризацию долга. Хотя срок подачи заявлений на кредитные каникулы в рамках соответствующего закона закончился 30 сентября, банки рассматривают поступающие требования в рамках собственных программ.

За время действия мер поддержки банки провели реструктуризацию кредитных договоров на общую сумму 3,86 млрд рублей. Более 85% из них – именно по собственным программам. Чаще всего жители Рязанской области просили пересмотреть условия по потребительским кредитам (59,6% от общего числа заявок), кредитным картам (26,4%) и ипотеке (10,9%).               

Обращения по вопросам реструктуризации продолжают поступать и от субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Они направили 999 заявлений. Из них одобрено 65,6% на общую сумму 8,41 млрд рублей (7,9 млрд – в рамках собственных программ банков).

Банк России рекомендовал кредиторам продолжать реструктурировать кредиты (займы) в рамках собственных программ, а также не назначать пени и штрафы по таким кредитам до 31 декабря 2020 года включительно. Эта мера призвана оказать финансовую поддержку субъектам МСП, а также гражданам, столкнувшимся с проблемами при погашении долга, — комментирует заместитель управляющего Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Елена Морозова. – И в целом мы видим, что банки пошли навстречу заёмщикам, беря на себя долговую нагрузку.

Информацию по России можно найти в информационном бюллетене «Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса»

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