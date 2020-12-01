Вторник, 1 декабря, 2020
-2.2 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту

Банк «Открытие» повысил ставки по вкладам

7info7

Банк «Открытие» повысил ставки по вкладам в рублях. С 1 декабря ставка составляет 4,75% по срочным вкладам при размещении суммы от 750 тыс. рублей на 181 день с выплатой дохода в конце срока вклада.

Для клиентов со статусом «Премиум» данные условия будут действовать при размещении любой суммы на депозите.

По  вкладам «Активное пополнение» и «Свободное управление», предусматривающим возможность более гибкого управления средствами на депозите, максимальная ставка также увеличена до 4.45% и 4,4% соответственно. Кроме того, клиенты, размещающие средства в инвестиционные инструменты в банке «Открытие», могут рассчитывать на повышенную ставку по вкладу «Открытый» — до 6,55% годовых.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

Читать другие материалы этого автора

Новости мира

В новых домах предлагают отменить взносы за капремонт

В Жилищный кодекс предлагают внести изменение, согласно которому в течение первых пяти лет после ввода дома в эксплуатацию жильцы не должны платить взносы за капитальный ремонт. Законопроект (есть в распоряжении «Известий») планируют внести в Госдуму на следующей неделе депутаты и сенаторы от ЛДПР.
Узнать больше
Новости мира

Банк «Открытие»: почти половина россиян в 2021 году хочет увеличить доходы, почти треть — сменить работу

Пандемия корректирует личные планы россиян на 2021 год. 45% наших сограждан хотят в новом году нарастить личные доходы, 37% - увеличить накопления, а 29% - найти новую работу. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие»
Узнать больше
Администрация

Администрация Рязани планирует сотрудничать с корпорацией развития региона

26 ноября мэр Рязани Елена Сорокина встретилась с гендиректором корпорации развития Рязанской области Юрием Ивановым и его заместителем Александром Шиманским.
Узнать больше
Новости Рязани

Квартиры для детей-сирот от государства. Все ли имеют право на жильё?

Право детей, лишенных попечения родителей, на получение жилья закреплено законодательно. Однако процедура предоставления жилого помещения детям-сиротам имеет свои особенности. И.о прокурора Пителинского...
Узнать больше
Новости Рязани

22 рязанца с COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ

Обновилась информация о состоянии рязанцев с диагнозом COVID-19. По сообщению опергруппы Рязанской области с коронавирусом в больницах региона лежат...
Узнать больше
Новости Рязани

Вечеринка – у вас дома. Как организовать приятный вечер

Шумные походы в кафе и рестораны – сегодня это не самый популярный тренд. Согласно опросам в соцсетях, у рязанцев на первый план выходят домашние вечеринки. Мы собрали советы, которые помогут сделать любую встречу интересной и при этом не затратной.
Узнать больше
Новости мира

Результат теста на COVID-19 можно будет получить на Госуслугах

Результаты будут загружаться в личные кабинеты пользователей. Они в свою очередь будут получать уведомления. Сами результаты будут загружаться в виде QR-кода в мобильное приложение «Госуслуги Стопкоронавирус»
Узнать больше
Новости Рязани

Новости Рязани сегодня: 26 ноября

Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 26 ноября.
Узнать больше
Новости Рязани

Банк «Открытие» повысил ставки по вкладам

С 1 декабря ставка составляет 4,75% по срочным вкладам при размещении суммы от 750 тыс. рублей на 181 день с выплатой дохода в конце срока вклада.
Узнать больше
Новости Рязани

Опергруппа обновила данные о коронавирусе в Рязанской области

Региональная опергруппа обновила данные о распространении коронавируса в Рязанской области. По состоянию на 9.30 28 ноября в регионе...
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязанской области работодатели задолжали сотрудникам более 20 млн руб

По состоянию на 1 ноября сумма общая сумма задолженности превысила 20,5 млн руб.
Узнать больше
Новости Рязани

Фонд «Навстречу переменам» объявил победителей конкурса социальных предпринимателей

Tele2 и фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» подвели итоги восьмого конкурса социальных предпринимателей. Победители получили финансирование по 650 тыс. и помощь в разработке антикризисной стратегии. Всего на поддержку социальных предпринимателей в период пандемии организаторы направили 5,2 млн рублей.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+