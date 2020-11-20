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Новости РязаниОбщество

Автобус №13 в Рязани временно вернулся на прежний маршрут

7info

Автобусы №13 в Рязани вновь ходят по старому маршруту. Как сообщили в пресс-службе мэрии, эти изменения временные. Решение вернуть автобусы на прежний маршрут было принято в связи с техническими накладками.

Напомним, маршрут №13 должен был измениться с 14 ноября. С этого дня автобусы между остановками «улица Грибоедова» и ТРЦ «Круиз» должны были ездить мимо Мясокомбината по Касимовскому шоссе и улице Кальной. Как в прямом, так и в обратном направлении. 

Из-за этого на маршруте появятся новые остановки: «Мясокомбинат», «Электросеть», «Кальная ул.», «Кальная ул., д. 7».

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