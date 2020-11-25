Активисты ОНФ проверили рязанские аптеки на наличие лекарств для лечения коронавируса

Рязанские активисты ОНФ провели рейд по рязанским аптекам, чтобы проверить их на наличие препаратов, рекомендованных Минздравом РФ для лечения коронавируса.

Исследование проводилось с 19 по 21 ноября, активисты проинспектировали 68 аптек. В наибольшем дефиците оказались препараты с действующими веществами. Так, азитромицина, левофлоксацина и мосифлокцина не оказалась более чем в 70% проверенных аптек. В более чем 50 аптек отсутствовали лекарства, содержащие содержащих гидроксихлорохин, метилпреднизалон, умифеновир (арбидол), ривароксабан, преднизолон.

При этом во всех аптеках оказались лекарства, содержание парацетамол.