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22 рязанца с COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ

7info7

Обновилась информация о состоянии рязанцев с диагнозом COVID-19.

По сообщению опергруппы Рязанской области с коронавирусом в больницах региона лежат 478 пациентов. Из них трое — дети.

Состояние 86 человек, госпитализированных с коронавирусной инфекцией, врачи оценивают как удовлетворительное. 348 пациентов — средней степени тяжести, 44 человека находятся в тяжёлом состоянии. 22 пациента медики подключили к аппаратам ИВЛ.

У остальных болезнь протекает в лёгкой форме. Они соблюдают карантин и лечатся дома.

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