10 тысяч рязанских школьников получили «Билет в будущее»

Всероссийский проект по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее», который стартовал 8 июля в нашей стране уже в третий раз, скоро подойдет к концу в этом году.

Региональным оператором проекта на территории Рязанской области в 2020 году является ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития образования». Платформа проекта.

В рамках проекта были предусмотрены разные формы участия школьников:

тестирование без регистрации;

тестирование с регистрацией (для накопления результатов и возможности записи на практические мероприятия);

участие в практических мероприятиях (после прохождения хотя бы одного любого теста и с обязательным подтверждением учетной записи родителем).

Кроме того, на платформе проекта есть карта профессий с интересными и познавательными видеороликами по разным профессиональным направлениям. Интересна и полезна платформа будет и для родителей школьников, на помощь в профессиональном воспитании ребенка придут видеоуроки проекта.

В связи с неблагополучной эпидемической ситуацией большая часть практических мероприятий на платформе проводилась в режиме онлайн. Школьник мог записаться на онлайн мероприятия любого региона страны.

В период с 23 октября по 23 ноября на платформе проекта кроме стандартных профпроб проходил Фестиваль профессий для школьников. Он включал мероприятия двух форматов: онлайн try-a-skill и уроки профессионального мастерства.

Урок профессионального мастерства онлайн по компетенции Поварское дело проводили наставниками площадки ОГБПОУ «Рязанский многопрофильный колледж» для МБОУ «Школа № 8 имени Героя Российской Федерации Соколова Романа Владимировича».

Онлайн-урок профессионального мастерства по компетенции «Малярные и декоративные работы» проводили наставники на площадке ОГБПОУ «Рязанский строительный колледж имени Героя Советского Союза В.А. Беглова» для школьников МБОУ «Школа № 75»

Онлайн уроки профмастерства по лабораторному химическому анализу провели наставники ОГБПОУ «Рязанский колледж электроники» для учеников МБОУ «Лицей № 52».

Всего на платформе проекта зарегистрировались и прошли любые понравившиеся тесты более 10 тысяч школьников Рязанской области, более 300 приняли участие в онлайн профпробах.

Большая работа проведена региональным оператором проекта по информированию, популяризации и техподдержке проекта в Рязанской области. Огромный вклад внесли также и площадки от колледжей, и в первую очередь кураторы и наставники площадок. Активно участвовали классные руководители школ, привлекавшие и мотивировавшие обучающихся на работу в проекте.

Все участники выражают уверенность в эффективном и перспективном развитии проекта и надеются, что работа с платформой станет возможно круглый год. А количество площадок и профпроб будет только увеличиваться!