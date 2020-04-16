Эфир с Дмитрием Гавердовским. #МЫожидаемКВН

Официальная Рязанская лига КВН продолжает онлайн-марафон #МЫожидаемКВН. Уже состоялись встречи с директором Официальной Рязанской лиги КВН Алексеем Жегловым, основателем движения рыбатлон, а в прошлом – квнщиком, Дмитрием Беляевым, ведущей КВН и праздников несравненной Ольгой Фидрик.

В четверг, 16 апреля, в 16.00 состоится эфир с Дмитрием Гавердовским – актёром и автором команд КВН, шоуменом, продюсером, директором компании «PARTIZAN» event & marketing.

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