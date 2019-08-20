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Почта России начинает пилотирование электронного знака почтовой оплаты

В настоящий момент новая система оплаты письменной корреспонденции запускается в пилотном режиме для регистрируемой письменной корреспонденции. В рамках проведения опытной эксплуатации функционал доступен только для юридических лиц – корпоративных клиентов, заключивших договор с ФГУП «Почта России».

С помощью электронного сервиса по обработке и генерации QR-кода клиенты Почты России смогут в личном кабинете (www.otpravka.pochta.ru) самостоятельно вносить предоплату за услуги, запрашивать необходимое количество знаков онлайн оплаты, распечатывать с помощью принтера знаки на конвертах и, таким образом, подтверждать оплату пересылки. В отделении почтовой связи, куда поступит письмо, код распознают с помощью сканера. В знак онлайн оплаты закладывается ключевая информация об отправлении, место сдачи почтового отправления, его вид и тариф.

Новый сервис Почты России позволит клиентам оптимизировать бизнес-процесс предпочтовой подготовки и избежать расходов на оплату дополнительных услуг по нанесению знаков почтовой оплаты или покупку и обслуживание франкировальной машины, в том числе обучение персонала работе с ней. Благодаря новому электронному сервису клиент сможет всё делать самостоятельно, экономя средства.

«Запуск новой системы онлайн оплаты осуществляется в рамках последовательной оцифровки услуг и бизнес-процессов Почты России. Сервис позволит повысить качество обслуживания клиентов, а также снизить издержки. В рамках пилотирования планируется провести нагрузочное тестирование сервиса, апробировать новые бизнес-процессы в части приёма, пересылки, вручения письменной корреспонденции с нанесёнными знаками онлайн оплаты, создать оптимальные интерфейсы взаимодействия, в том числе трансформировать и улучшить пользовательский опыт клиентов – юридических лиц. В будущем планируется сделать данный сервис доступным и для физических лиц», – отметил заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослав Мандрон.

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