МегаФон провёл первый 5G-турнир по киберспорту в России

МегаФон, всероссийский оператор цифровых возможностей, вывел российский киберспорт на уровень 5G: состоялся первый в истории киберcпортивный турнир c использованием технологий 5G и Cloud Gaming. В ходе соревнований МегаФон продемонстрировал реальное применение и работу действующей 5G-базовой станции в Москва-Сити.

5G турнир по Dota2 от МегаФона с участием одной из сильнейших команд в России Winstrike Team – первый в России пилот реального применения новейших технологий 5G и Cloud Gaming в сфере цифровых развлечений. Мероприятие прошло в рамках трансляции супертурнира по Dota2 The International 2019, организованной МегаФоном совместно с киберспортивным холдингом ESforce.

Для проведения турнира МегаФон объединил в одну экосистему 5G-оборудование от ведущего мирового поставщика Huawei и облачные технологии Cloud Gaming от российской платформы Loudplay. Синергия этих новейших технологий решает главные проблемы геймеров всего мира: больше нет необходимости иметь мощный компьютер и подключение к проводному интернету или WiFi. В ходе турнира мы продемонстрировали, что скорость интернета в сетях 5G в сочетании с возможностями облачных технологий позволяет играть в онлайн игры, спользуя самые доступные компьютеры и обычный смартфон в качестве модема.

«Организация первого 5G-турнира по киберспорту в России — огромный вызов и большая честь для МегаФона. Меняя привычный взгляд на мобильную связь и облачные технологии, МегаФон в очередной раз подтверждает статус проводника и пионера цифровых возможностей. Мы рады вновь доказать: будущее уже здесь и сейчас», — заявил Фредерик Ваносчуйзе, директор по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона.

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