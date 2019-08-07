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Банк «Открытие» запустил онлайн-продажи дистанционной медицины от Росгосстраха

Банк «Открытие» запустил онлайн-продажи коробочного продукта «Телемедицина» для дистанционных консультаций с терапевтами и врачами — специалистами от страховой компании «Росгосстрах». Получить рекомендацию можно 24/7. Приобрести услугу можно на официальном сайте банка «Открытие». Для покупки онлайн доступны как продукты с базовым наполнением, так и с расширенным.

По статистике банка, «Телемедицина» стабильно входит в тройку лидеров востребованных страховых продуктов (коробочные версии). Сервис интересен равным образом как женщинам (53%), так и мужчинам (47%). По 23% покупателей услуги приходится на возрастные сегменты 31-40, 41-50, 51-60 лет. Услугу чаще всего приобретали в офисах банка, расположенных в Москве, СпБ, Екатеринбурге и Новосибирске, а также более удаленных городах: Ханты-Мансийск, Сургут, Нефтеюганск, Нальчик.

Продукт «Телемедицина» включает в себя онлайн-консультации терапевта и врачей-специалистов 24/7, а также консультации по вопросам медицинского страхования и предоставление рекомендаций по здоровому образу жизни. Сервис позволяет экономить время и деньги на очном посещении врачей.

Оформление полиса не требует анкетирования и занимает несколько минут. Адаптивный дизайн позволяет одинаково удобно оформлять полисы с различных устройств.

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