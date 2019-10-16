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Банк «Открытие» выступил партнёром первого международного марафона в Липецке

В Липецке при активной поддержке Правительства региона прошёл первый международный Липецкий марафон. Банк «Открытие» выступил партнёром события. На забег вышли более двух тысяч человек из 137 городов 33 субъектов России. Также свои дистанции пробежали спортсмены из трех стран — Казахстана, Великобритании и Белоруссии. От банка «Открытие» преодолели дистанции 6 сотрудников.

«Для города это одно из важнейших событий, которое объединило любителей активного образа жизни из разных стран. Мы рады были оказать поддержку важному для липецкой земли проекту. Надеюсь, что марафон станет доброй традицией в нашем регионе», — отметила Светлана Ермакова, управляющий банком «Открытие» в Липецке.

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