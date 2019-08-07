Банк «Открытие» презентовал новый офис в Липецке

В Липецке приступил к работе после реконструкции новый офис банка «Открытие» по адресу: г.Липецк, ул.Гагарина, 35а. Точка продаж предполагает комфортное обслуживание всех категорий клиентов. Здесь созданы условия для индивидуального решения вопросов финансового характера любого уровня и сложности. Ежедневно в офисе могут обслуживаться более 200 клиентов.

Дизайн офиса выполнен в современном стиле с учетом необходимых условий для комфортного обслуживания клиентов – физических и юридических лиц. На площади размещены универсальная фронт-линия по предоставлению банковских услуг населению, зона обслуживания юридических лиц, обустроены зоны кассы и переговорные комнаты. Розничные клиенты здесь могут оформить дебетовую и кредитную карты, кредит наличными, вклады, инвестиционные и накопительные продукты, подать заявку на ипотечный кредит. Юридические лица — подключить рассчетно-кассовое обслуживание, интернет- и мобильное приложение для бизнеса, оформить кредит, открыть депозит, заключить соглашение о зарплатном проекте и эквайринге.

Во входной зоне установлены банкоматы, позволяющие клиентам самостоятельно круглосуточно совершать операции с получением и внесением наличных денежных средств, с оплатой услуг ЖКХ и мобильной связи. Еще устройства самообслуживания находятся внутри офиса в клиентской зоне.

Квалифицированные специалисты банка готовы помочь клиентам сориентироваться в актуальных предложениях и выбрать наиболее интересные для себя условия. В том числе, оформить один из популярных на сегодняшний день продуктов – Opencard.

«Комфортность и технологичность решений, которыми мы руководствуемся при наполнении наших новых офисов, составляют важную часть качественного клиентского сервиса. Один из приоритетных сегментов для банка – работа с предпринимателями региона. В точке продаж располагается крупнейший региональный центр по работе с малым и средним бизнесом. Предприниматели смогут получить профессиональную консультацию по всем банковским продуктам, любую банковскую услугу», — отметила Светлана Ермакова, управляющий банком «Открытие» в Липецке.

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