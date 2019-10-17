Банк «Открытие» предоставил администрации Тамбовской области кредит на 400 млн рублей

ПАО Банк «ФК Открытие» открыл кредитную линию на покрытие дефицита бюджета администрации Тамбовской области на 400 млн рублей.

«Банк «Открытие» на финансовом рынке региона демонстрирует уверенный рост. За 9 месяцев текущего года мы в 8 раз нарастили выдачи кредитов населению и бизнесу Тамбовской области. Мы заинтересованы в налаживании перспективных связей, которые будут способствовать формированию здоровой конкурентной среды и позволят повысить качество финансовых услуг для населения, крупного бизнеса и предпринимательства. Банк готов оценивать и финансировать значимые инвестиционные проекты региона, проекты социальной направленности, включенные в государственные программы, помогать привлечению иностранных и отечественных инвестиций для финансирования целевых программ, поддерживать благотворительные акции и спортивные мероприятия», — отметил Александр Матинко, управляющий банком «Открытие» в Тамбове.

Кредитный портфель банка в Тамбове составил 1 млрд рублей. В планах подразделения до конца года преодолеть отметку 1,5 млрд рублей. Банк «Открытие» в регионе сформировал профессиональную команду специалистов, а также создал базу необходимых ресурсов для развития. Во втором квартале текущего года в регионе был открыт флагманский офис банка, приступил к работе центр кредитования малого и среднего бизнеса.

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