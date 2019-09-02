Банк «Открытие» предлагает повышенную ставку по счету «Моя копилка» держателям Opencard

Банк «Открытие» объявил о проведении специальной акции для держателей Opencard. Всем клиентам, активировавшим полученную в банке карту в период с 01.08.2019 по 30.09.2019 включительно, банк предлагает повышенную ставку по счету «Моя копилка» — 7% годовых.

Специальная ставка будет действовать на остаток от 10 000 рублей в период с 01.09.2019 по 31.10 2019. Предложение распространяется на счета, открытые в сентябре в любом офисе банка «Открытие» на территории всей страны.

Накопительный счет «Моя копилка» — один из наиболее популярных продуктов банка «Открытие». Его главным преимуществом является возможность свободно управлять своими средствами (пополнение и снятие без ограничений), при этом процент на остаток по данному продукту выше, чем по классическим вкладам с аналогичными условиями.

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