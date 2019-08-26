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Банк «Открытие» получил международную награду Visa

Банк «Открытие» получил награду в номинации «Самая высокая скорость одобрения авторизации (эмитент)» премии Visa Global Service Quality Performance Awards, учрежденной платежной система Visa. По итогам 2018 года бизнес-карты МСБ, эмитируемые банком «Открытие», показали высокие результаты по скорости и уровню одобрения авторизаций.

«Поддержка малого и среднего бизнеса – одно из приоритетных направлений в работе банка «Открытие». Мы работаем над простыми и эффективными решениями, которые позволяют создавать комфортные условия для работы наших предпринимателей каждый день. Одно из них – бизнес-карта нашего банка, получавшая международную награду Visa. Победа в этой номинации подтверждает тот факт, что наши сервисы для малого и среднего бизнеса – одни из лучших на рынке», — отметил директор департамента транзакционного бизнеса Сергей Животягин.

Премия Visa Global Service Quality Performance Award – это ежегодная программа оценки результатов деятельности финансовых учреждений и процессинговых компаний по всему миру. Присуждается за высокое качество услуг, предоставляемых держателям карт Visa и торгово-сервисным предприятиям.

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