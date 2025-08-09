Суббота, 9 августа, 2025
Медицина

Новорожденную девочку с плохим дыханием спасли врачи Рязанского перинатального центра

Анастасия Мериакри

Врачи отделения детской реанимации Перинатального центра спасли жизнь новорожденной девочке. Новорожденную дочку Татьяны, у которой наблюдалось плохое дыхание, после родов перевели в реанимационное отделение Перинатального центра. Врачи после постановки диагноза начали экстренное лечение. Об этом сообщили в группе медучреждения ВКонтакте.

В первые сутки после рождения детским реаниматологам вместе с малышкой пришлось сражаться за ее жизнь. Несколько недель маленький человечек находился в тяжелом состоянии, но в результате совместной борьбы всего персонала детской реанимации, маленькой пациентки и постоянного нахождения мамы рядом удалось добиться стабилизации.

После окончания лечения маленькая героиня вместе с мамой выписаны домой.

«Хотим выразить огромную благодарность реанимационному отделению Перинатального центра за спасение нашей дочки. Сражались за нашу малышку и день и ночь. По нашей просьбе разрешили перекрестить прямо в отделении. При встрече с нами они максимально старались рассказать все доступным для нас языком, много было вопросов, и на все я получила ответы. Хочется сказать спасибо огромное за ваш труд, за то, что вы делаете. От всей души желаем Вам здоровья, успехов в работе и благодарных пациентов», — поблагодарила врачей Татьяна.

Общество

Теплоход из Нижнего Новгорода остановился посреди Оки в Рязанской области

Туристам предложили отправиться в один из конечных пунктов — Москву или Нижний Новгород — на автобусах. Другой выход — пересесть на теплоход «Аурум», который следует по этому же маршруту.
Экология, природа, животные

Гигантские белые грибы собирают в Рязанской области

Фотографиями находок поделились жители в группе «Грибы и грибники Рязанской области» ВКонтакте.
Новости России

Попутчица погибшей от чачи семейной пары раскрыла детали трагедии

Семейной паре, выпившей паленую чачу с рынка «Казачий» в...
Новости России

Разработан способ для доступа в мобильную сеть в условиях ограничений

Оператор Т2 (ранее Tele2) разработал и протестировал новый способ доступа к мобильному интернету для пользователей в условиях ограничений, связанных с мерами безопасности
Интересное

Вычисливший дату начала СВО гений-математик рассказал, когда всё закончится

Известный провидиц Григорий Кваша утверждает, что мы на пороге завершения СВО и установления нового миропорядка.

Культура и события

Военно-исторический фестиваль «Битва на Воже» проходит в Рязанской области

Гости могут принять участие в русских народных забавах, поиграть в средневековые настольные игры, лото, собрать археологические пазлы. Предлагается попробовать написать металлическим писалом по вощеной дощечке.
Происшествия

Николаю Любимову продлили арест

Решение суда вступит в силу 12 августа.
Общество

Десятки домов останутся без воды 11 августа

В связи с ремонтными работами с 09:30 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды
Культура и события

В Лесопарке торжественно отпраздновали День физкультурника

Для гостей мероприятия были организованы спортивные состязания, сайкл-марафон, открытые тренировки по единоборствам, выступления танцевальной студии «Grace», ростовые шахматы, твистер. Желающие также могли задать вопросы специалистам центра медицинской профилактики «Проверь своё здоровье». 
Общество

Проблемы в оплате электроэнергии наблюдаются в Рязанском районе

Из-за перехода на новый расчётный центр «Р-Энергия» в работе системы оплаты услуг могут возникать технические проблемы.
Общество

Фестиваль «Небо России»: взгляд из корзины воздушного шара

В этом году участие в Кубке России принимали 35 команд со всей страны! Последняя спортивная гонка состоялась 8 августа, тогда же, когда начала свою работу развлекательная площадка для гостей мероприятия.
Новости России

В Госдуме предложили давать дополнительный отпуск за занятия спортом

Фракция ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесёт в Госдуму законопроект о дополнительном отпуске для работающих россиян, занимающихся физкультурой и спортом.
Общество

Угроза атаки беспилотников действует в Рязани и области

Ранее угроза беспилотников была объявлена 8 августа в 20:10, в 6:55 поступило сообщение о снятии угрозы.