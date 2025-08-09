Новорожденную девочку с плохим дыханием спасли врачи Рязанского перинатального центра

Врачи отделения детской реанимации Перинатального центра спасли жизнь новорожденной девочке. Новорожденную дочку Татьяны, у которой наблюдалось плохое дыхание, после родов перевели в реанимационное отделение Перинатального центра. Врачи после постановки диагноза начали экстренное лечение. Об этом сообщили в группе медучреждения ВКонтакте.

В первые сутки после рождения детским реаниматологам вместе с малышкой пришлось сражаться за ее жизнь. Несколько недель маленький человечек находился в тяжелом состоянии, но в результате совместной борьбы всего персонала детской реанимации, маленькой пациентки и постоянного нахождения мамы рядом удалось добиться стабилизации.

После окончания лечения маленькая героиня вместе с мамой выписаны домой.