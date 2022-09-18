Новолуние в Весах 2022: что категорически запрещено делать россиянам

Новолуние в сентябре 2022 года придётся на 26 сентября. Его предопределяет астрологический знак Весы – символ баланса, гармонии, самопознания, духовного развития, спокойствия. Наступающий период отлично подходит для самосовершенствования, получения новых знаний, стабилизации отношений с близкими. Но для новолуния в Весах существует много запретов.

Что нельзя делать в период новолуния в Весах?

26 сентября ни в коем случае нельзя поддаваться эмоциям, манипулировать чувствами других людей. Для человека это может закончиться большими проблемами. Старайтесь взвешивать свои решения, не делать поспешных выводов, не оценивать поступки других.

Новолуние в Весах – время, когда ни в коем случае нельзя выяснять отношения, устраивать конфликты. Ничем положительным споры не завершатся, более того, они приведут к деструктивным последствиям: можно потерять навсегда вторую половинку, сломать прочные родственные связи, нажить врагов среди коллег, сильно обидеть друзей.

Если вы занимаетесь спортом, откажитесь от чрезмерных нагрузок. Подходите к тренировкам осознанно: прислушивайтесь к сигналам тела, не забывайте про отдых.

Не поддерживайте ложь и неправду, даже если вам очень хочется в неё верить. Займите путь правды и справедливости.

Не отправляйтесь в дальние поездки, командировки, путешествия. Скорее всего они окажутся не такими, какими вы их планируете.

Что нужно сделать в период Новолуния в Весах?

Новолуние в Весах – отличное время для избавления от стресса. Если вы чувствуете тревогу, то старайтесь больше отдыхать. Откажитесь от лишней работы, отнимающей у вас силы, не встречайтесь с энергетическими вампирами и людьми, которые вызывают у вас негативные эмоции.

С 26 сентября поддайтесь творческому порыву. Новолуние – прекрасное время для творческого созидания.

Проведите ревизию пространства и избавьте себя от визуального шума: разберите вещи, отдайте старые вещи на благотворительность, подарите что-то друзьям или знакомым. Составьте чёткий план действий на будущее, обязательно пропишите свои желания, чтобы в дальнейшем было проще их исполнять.