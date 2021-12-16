Новогодние выплаты пенсионерам предложили сделать ежегодными

Как выяснили «Известия», на заключение в правительство направлен законопроект «О ежегодной предновогодней пенсионной выплате». В комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, где был разработан такой документ, объяснили необходимость его принятия высокой инфляцией, а также данными Росстата о сокращении покупательной способности этой категории граждан.
Также в ней отмечается, что в особом внимании и поддержке со стороны государства в это время года нуждаются пенсионеры, которые сегодня относятся к социально уязвимой категории граждан.
Как пояснил «Известиям» автор законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, законопроект о 13-ой пенсии был разработан по поручению главы фракции ЛДПР Владимира Жириновского.
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