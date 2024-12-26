Новогодние выходные в РИАМЗ: история, космос и творчество!

Музейный центр РИАМЗ предлагает рязанцам и гостям города увлекательные новогодние выходные, полные познавательных и творческих впечатлений. Откройте для себя историю города, космос и мир искусства!

История Рязани в автобусной экскурсии:

2, 3 и 4 января, в 11.00 и 14.00, можно отправиться на автобусную экскурсию «Историческая Рязань». Ирина Кусова расскажет о жизни города в XVIII-XX веках. Встреча у входа в Музейный центр РИАМЗ. Стоимость — 450 руб. Забронируйте свое место заранее.

Космические приключения в планетарии:

С 2 по 8 января в планетарии РИАМЗ вас ждут увлекательные документальные фильмы. Откройте для себя невероятные тайны космоса: археоастрономия, телескопы, черные дыры и многое другое! Узнавайте новое и восхищайтесь звездами.

10.30 — «Археоастрономия Мексики: между пространством и временем»

11.00 — «Два стеклышка. Удивительный телескоп»

12.00 — «Сателикс»

13.00 — «Солнечный взрыв»

14.00 — «Призрак вселенной: в поисках темной материи»

15.00 — «Солнце и жизнь Земли»

16.00 — «Энергия вселенной»

17.00 — «Сверхмассивные черные дыры. Открытие невидимого»

Стоимость: 300 руб. Приобрести билет можно на официальном сайте.

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Волшебный праздник Рождества:

7 и 8 января, в 10.30, подготовьтесь к волшебному празднику Рождества! Специальная программа для детей с увлекательными сюжетами и развлечениями.

Стоимость: 800 руб.

Новогодние мастер-классы:

Создайте свой шедевр на мастер-классах, которые пройдут 3, 8 января:

Зимний пейзаж акварелью с Анной Новиковой (6+), 12.00, 13.30 и 15.00

Плетение из бумажной лозы с Екатериной Абакумовой (12+), 4, 7 января, 12.00, 13.30 и 15.00

Золотой петушок с Екатериной Трубниковой (6+), 5 января, 12.00, 13.30 и 15.00, 6 января, 10.15, 11.30 и 13.00 (в рамках выставки «В свете есть такое чудо…»)

Стоимость: 400 руб. Подробности и бронирование на сайте РИАМЗ.

Не упустите возможность познавательно и интересно провести новогодние выходные!