Новогодние чудеса на ВДНХ: чем заняться на январские праздники

В преддверии праздников Нового года и Рождества Рязанская ВДНХ приобрела совершенно новый облик. Весь комплекс наполнился духом волшебства. Каждый уголок стал фотозоной, с наряженными ёлками и арт-объектами, которые притягивают внимание.

Для гостей площадки подготовили насыщенную развлекательную программу. На мероприятиях будут работать торговые домики, в рамках которых запланированы концерты местных коллективов, театральные представления и различные активности для детей.

Ежедневно со2 по 8 января, с 12:00 до 21:00, вас ждет новогодняя ярмарка с уютными уголками и вкусными подарками. Не упустите шанс погрузиться в предпраздничную атмосферу.

Со 2 по 7 января с 14:00 до 16:00 вам будут предложены веселые и увлекательные анимационные мероприятия, которые создадут незабываемое настроение и позволят отпраздновать Новый год с размахом.

3 января на сцене выступит популярный коллектив «Блестки» (РязГМУ) и кавер группа «Балалайка 62». Это возможность насладиться живой музыкой и зарядиться позитивом от выступлений талантливых исполнителей.

7 января обязательно приходите на представление «Волшебное кружево Деда Мороза» с 18:00 до 18:40. Это волшебное шоу создаст атмосферу магии и удивления, подарив всем участникам незабываемые эмоции.

Также вас ждут мастер-классы на любой вкус:

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2 января в мастерской «Мира» предлагается возможность создать новогоднюю композицию под куполом. Мероприятие пройдет дважды: в 14:00 и 17:00. Стоимость участия составит 800 рублей.

3 января в 12:00 всех желающих рукодельников приглашают на создание деревянных домиков с свечкой. Мастер-класс проведет «Фанерка RZN», и его цена составит 700 рублей. Затем в 16:30 вместе с мастером Шиловской лозы Александром Пересыпкиным все желающие смогут сплести фруктовницу. Стоимость составит 1000 рублей.

4 января ожидается «Галерея Пряников». В 12:00 начнется обучение по созданию фуд-флористической композиции, а в 16:00 появится возможность совместно разрисовать пряничный домик. Каждый из этих мастер-классов обойдётся в 800 рублей.

5 января в мастерской «Мира» гости вместе сделают ёлочные игрушки из ниток, а затем Александр Пересыпкин научит плести ёлочный шар из лозы. Каждый мастер-класс также будет стоить 800 рублей.

Не упустите возможность окунуться в атмосферу волшебства и творчества! Все подробности можно узнать на официальной странице Рязанской ВДНХ.