Нового начальника управления культуры Ольгу Голеву представили рязанским депутатам

20 апреля на заседании комитета по социальным вопросам Рязанской городской Думы депутатам представили нового начальника управления культуры мэрии Ольгу Голеву.
Замглавы администрации Надежда Штевнина отметила, что Голева обладает необходимыми навыками и знаниями, которые поспособствуют развитию культуры в городе.
Отметим, что в новую должность Ольга Голева вступила 4 апреля. Ранее она занимала должность замминистра культуры и туризма Рязанской области.
Евгения Власова, отвечавшая в мэрии за культуру несколько лет, стала заместителем руководителя аппарата администрации Алексея Пустовалова.