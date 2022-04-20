8.4 C
Рязань
Среда, 20 апреля, 2022

Нового начальника управления культуры Ольгу Голеву представили рязанским депутатам

spot_img
На главнуюНовости РязаниВласть

Нового начальника управления культуры Ольгу Голеву представили рязанским депутатам

7info7
Ольга Голева, фото ВКонтакте

20 апреля на заседании комитета по социальным вопросам Рязанской городской Думы депутатам представили нового начальника управления культуры мэрии Ольгу Голеву.

- Реклама -

Замглавы администрации Надежда Штевнина отметила, что Голева обладает необходимыми навыками и знаниями, которые поспособствуют развитию культуры в городе.

Отметим, что в новую должность Ольга Голева вступила 4 апреля. Ранее она занимала должность замминистра культуры и туризма Рязанской области.

Евгения Власова, отвечавшая в мэрии за культуру несколько лет, стала заместителем руководителя аппарата администрации Алексея Пустовалова.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяСобчак оценила леденцы с буквой Z в рязанском магазине
Комментарии для сайта Cackle