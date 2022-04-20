Нового начальника управления культуры Ольгу Голеву представили рязанским депутатам

20 апреля на заседании комитета по социальным вопросам Рязанской городской Думы депутатам представили нового начальника управления культуры мэрии Ольгу Голеву.

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Замглавы администрации Надежда Штевнина отметила, что Голева обладает необходимыми навыками и знаниями, которые поспособствуют развитию культуры в городе.

Отметим, что в новую должность Ольга Голева вступила 4 апреля. Ранее она занимала должность замминистра культуры и туризма Рязанской области.

Евгения Власова, отвечавшая в мэрии за культуру несколько лет, стала заместителем руководителя аппарата администрации Алексея Пустовалова.