Новое здание районного ДК откроется в Сараях в декабре 2024 года

В Сараях в декабре 2024 года откроется новое здание районного ДК. Сейчас завершается демонтаж старого Дома культуры и территорию готовят к дальнейшим работам. Об этом сообщается в группе Рязанская область ВКонтакте.
Двухэтажное здание строят по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». В культурном центре разместят:
зрительный зал на 462 места,
творческие студии и кружки,
просторное фойе для массовых мероприятий,
административно-служебные и технические помещения.
В цокольном этаже расположат мастерские и помещения для хранения.
Новое здание будет адаптировано для людей с ограниченными возможностями здоровья. На период строительства культурные мероприятия в Сараях проводят в актовом зале районной администрации.
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