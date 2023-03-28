Новое здание районного ДК откроется в Сараях в декабре 2024 года

В Сараях в декабре 2024 года откроется новое здание районного ДК. Сейчас завершается демонтаж старого Дома культуры и территорию готовят к дальнейшим работам. Об этом сообщается в группе Рязанская область ВКонтакте.

Двухэтажное здание строят по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». В культурном центре разместят:

зрительный зал на 462 места,

творческие студии и кружки,

просторное фойе для массовых мероприятий,

административно-служебные и технические помещения.

В цокольном этаже расположат мастерские и помещения для хранения.

Новое здание будет адаптировано для людей с ограниченными возможностями здоровья. На период строительства культурные мероприятия в Сараях проводят в актовом зале районной администрации.