Вторник, 28 марта, 2023
Татьяна Проводина

Новое здание районного ДК откроется в Сараях в декабре 2024 года

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Источник: группа Рязанская область ВКонтакте

В Сараях в декабре 2024 года откроется новое здание районного ДК. Сейчас завершается демонтаж старого Дома культуры и территорию готовят к дальнейшим работам. Об этом сообщается в группе Рязанская область ВКонтакте.

Двухэтажное здание строят по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». В культурном центре разместят:

зрительный зал на 462 места,

творческие студии и кружки,

просторное фойе для массовых мероприятий,

административно-служебные и технические помещения.

В цокольном этаже расположат мастерские и помещения для хранения.

Новое здание будет адаптировано для людей с ограниченными возможностями здоровья. На период строительства культурные мероприятия в Сараях проводят в актовом зале районной администрации.

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