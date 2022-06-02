Новое здание музея Рязанского кремля обещают достроить к концу 2022 года

Новое здание музея-заповедника Рязанский кремль должны достроить к концу года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на директора департамента по строительству объектов культуры ППК «Единый заказчик» Наталью Зарубину.

Сам музея планируется открыть в первом квартале 2023 года.

Здание на улице Соборной начали строить в 2015 году. По плану туда должны переехать экспонаты музея-заповедника, а Рязанский кремль передадут РПЦ.

Сроки сдачи объекта переносились, увеличивалась смета строительства. Деньги продолжает выделять федеральный бюджет. Недавно для завершения работ перечислили порядка 176,5 млн рублей.

Если строители завершат работы, как ожидает госпожа Зарубина, в конце года, то музейным работникам потребуется ещё несколько месяцев для переезда и установки новых экспозиций.