Новое судно спустя 40 лет начнет строить Касимовский завод

Одно из легендарных предприятий Касимовского округа — судоремонтный завод — в этом году впервые за последние 40 лет начнёт строительство нового судна. Об этом сообщает вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов.

На заводе выполнены подготовительные работы — проведена полная реконструкция системы слипов.

Артём Бранов вместе с главой округа Иваном Бахиловым оценили ход строительства новой школы. Работы ведутся активными темпами: завершается внутренняя отделка помещений, проведена электрика, смонтирована система отопления, практически во всех помещениях пол выложен плиткой. Дали подрядчику поручение усилить штат и ускорить темпы работ по отделке фасада и установке котельной. Объект остаётся на особом контроле.

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Уделили время вопросам дальнейшего благоустройства Касимова. В этом году округ подготовит проектно-сметную документацию на устройство набережной до дома Кострова и реконструкцию улицы Набережной. В следующем году планируется выделить из регионального бюджета средства, чтобы начать реализацию этих крупных проектов.

В микрорайоне Черёмушки в рамках программы «Комфортная городская среда» успешно воплощается в жизнь проект по комплексному благоустройству и развитию территории. На первом этапе в микрорайоне появилась хоккейная коробка, на втором — футбольное поле. Третий этап, запланированный на 2025 год, предусматривает устройство детской, спортивной площадок, площадки с тренажёрами и уличными батутами.

«В завершение, уже по традиции, посетили местное производство кофе под брендом Bravos. Как говорил и раньше, касимовские бренды будем поддерживать и продвигать», — отметил Артем Бранов.