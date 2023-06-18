Воскресенье, 18 июня, 2023
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Новое предприятие появится в индустриальном парке «Рязанский»

Татьяна Проводина

В 2025 году в ИП «Рязанский» планируют открыть новый цех по производству аэрозольной химии для автомобилей. Решение о расширении действующего производства приняла компания «АГ-ТЕХ».

Гендиректор Корпорации развития Рязанской области Вячеслав Несин и гендиректор ООО «АГ-ТЕХ» Антон Хусаинов заключили соглашение о запуске нового предприятия на флагманской инвестплощадке области на ПМЭФ-2023. На церемонии подписания присутствовал губернатор Рязанской области Павел Малков.

Партнерство «АГ-ТЕХ», российского производителя автохимии и автокосметики, и корпорации будет способствовать экономическому развитию Рязани и Рязанской области, в частности, повышению инвестиционной активности в регионе, реализации перспективных проектов и современных промышленных объектов.

Гендиректор «АГ-ТЕХ» рассказал о широких возможностях для инвесторов с открытием ИП «Рязанский».

Антон Хусаинов: «Компания «АГ-ТЕХ» активно работает в Рязанской области уже несколько лет и планирует оставаться в регионе и расширять здесь своё присутствие и активности. Объединение усилий с Корпорацией развития Рязанской области позволит нам поднять качество ведения бизнеса на новый уровень, увеличить объём инвестиций, открыть новые рабочие места и стимулировать дальнейшее развитие экономики области»

Производитель автохимии намерен инвестировать на развитие бизнеса в ИП «Рязанский» свыше 200 млн рублей, которые пойдут на строительство новой промышленной линии, открытие офисов компании, складской программы и других объектов предприятия на площади более 10 тысяч квадратных метров.

Гендиректор Корпорации развития Рязанской области отметил, что вхождение «АГ-ТЕХ» в число резидентов промышленного парка позволит региону получить не только новые инвестиции, но и подтвердить позитивные перспективы расширения взаимодействия с российскими предпринимателями.

Новое предприятие появится в индустриальном парке «Рязанский»

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