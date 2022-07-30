Новобранцы Преображенского полка из Рязанской области приняли присягу в Музее Победы

Около 250 новобранцев 154-го отдельного Преображенского комендантского полка 30 июля приняли военную присягу в Музее Победы на Поклонной горе. Среди них молодые жители Рязанской области. В мероприятии также приняли участие представители командования, ветеранских и общественных организаций, родные новобранцев.

Церемония состоялась в Зале Славы музея. Здесь на мраморных пилонах высечены имена почти 12 тысяч Героев Советского Союза и Российской Федерации, получивших эти звания за подвиги в годы Великой Отечественной войны. В этом зале призывники приносят клятву верности уже более 20 лет.

«Сегодня особенный день: молодое пополнение полка принимает воинскую присягу. Служение Отечеству всегда было и остаётся священным долгом. Вам, молодые воины, предоставлена высокая честь принимать присягу в Зале Славы Музея Победы на Поклонной горе. Цените и дорожите этим», — обратился к новобранцам заместитель командира полка.

Мероприятие завершилось показательным выступлением роты почётного караула и образцового военного оркестра для родителей солдат и гостей музея.

В этом году в Преображенском полку будут служить солдаты из Москвы, Московской, Белгородской, Брянской, Белгородской, Курской, Рязанской, Смоленской областей и ряда других регионов Центрального федерального округа.

Почётный караул Преображенского полка участвует в военных парадах и сопровождает правительственные делегации. Попасть в Преображенский полк считается огромной удачей. Однако требования к кандидатам довольно жёсткие — высокий рост, хорошая физическая подготовка, благополучная семья, также призывники не должны иметь проблем с законом или обладать вредными привычками. На протяжении многих лет личный состав полка принимает активное участие в военно-патриотических мероприятиях, проводимых на территории Музея Победы.