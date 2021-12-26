В преддверии Нового года новобранцы из Рязанской области стали солдатами легендарного Преображенского полка. Об этом сообщила пресс-служба Музея Победы.

Около 200 новобранцев 154-го отдельного Преображенского комендантского полка 25 декабря приняли военную присягу в Музее Победы на Поклонной горе. Среди военнослужащих — молодые люди из десятков регионов России, в том числе из Рязанской области.

«Во все времена служить Отечеству было священной обязанностью», — отметил командир полка, полковник Сергей Бессонов.

Церемония состоялась в Зале Славы музея. Здесь на мраморных пилонах высечены имена почти 12 тысяч Героев Советского Союза и Российской Федерации. В этом зале призывники приносят клятву верности уже более 20 лет.

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Гостям музея на куполе Зала Славы продемонстрировали свето-звуковую инсталляцию, рассказывающую о событиях Второй мировой войны.

Почетные гости, ветераны Великой Отечественной войны обратились к юношам с призывом быть достойными памяти их дедов и прадедов, беречь честь и традиции легендарного Преображенского полка.

Почетный караул Преображенского полка участвует в военных парадах и сопровождает правительственные делегации. Всего батальон почетного караула 154-го отдельного комендантского полка принял участие в 35 000 специальных мероприятиях.

Попасть в Преображенский полк считается огромной удачей. Однако требования к кандидатам довольно жесткие — высокий рост, хорошая физическая подготовка, благополучная семья, также призывники не должны иметь проблем с законом или обладать вредными привычками.