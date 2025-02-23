Новобрачные погибли по пути в Турцию на медовый месяц

Жуткая авария унесла жизни пары из Абдулино Оренбургской области, которая направлялась в аэропорт, чтобы отправиться в Турцию на медовый месяц. 16 февраля на 217-м километре трассы Уфа-Оренбург столкнулись Opel Astra с молодыми супругами и пассажирский автобус Yutong, пишет «Комсомольская правда».

Удар был настолько сильным, что шансов на выживание у водителя и пассажирки практически не осталось. Прибывшие медики констатировали смерть обоих. В автобусе, следовавшем по маршруту Уфа-Кумертау, находились десять пассажиров, никто из них не пострадал.

В день аварии на дорогах стояла сильная метель, видимость была практически нулевой. В Башкирии и Оренбургской области из-за непогоды перекрывали некоторые трассы, а ГАИ и МЧС предупреждали водителей об опасности и рекомендовали оставаться дома. Вероятно, именно сложные погодные условия стали основной причиной трагедии.

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Злате Орловой, погибшей в аварии, было 50 лет, её супругу — 60. Они долго искали своё счастье и, казалось, нашли его, но их совместная жизнь оказалась короткой.

«В тот страшный день — 16 февраля — она вместе с тем, кто стал её половинкой, её супругом, ехала по заснеженной трассе в свою новую, как она была уверена, счастливую жизнь… Судьбе было дано распорядиться по-другому», — пишут друзья Златы в соцсетях.

Коллеги погибшей женщины организовали сбор средств для семьи, а похороны прошли 19 февраля.

«Мне всегда восемнадцать — всё остальное стаж!» — гласит статус Златы в соцсетях. Такой её и запомнили: весёлой, задорной и вечно молодой душой. Она призывала всех никогда не грустить, а сама отказывалась стареть.