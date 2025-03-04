Новая жертва пыток на автомойке в Каменске-Уральском разоблачила своих мучителей

В эфире Первого канала появилась еще одна жертва банды мучителей из Каменска-Уральского, который пытали двух студенток на автомойке.

Девушка, которой 16 лет, появилась в студии в маске. Журналисты нашли ее и тайно привезли в Москву вместе с мамой. Новая жертва рассказала, что за месяц до громкого случая ее вместе с молодым человеком пытали на той же мойке.

По ее словам, она по просьбе 21-летнего лидера банды Давида Анашкина оформила и продала ему банковскую карту, а потом ее парень убедил снять крупную сумму. На них напали 3 декабря.

«Сначала избили, потом вывезли на мойку. Там сначала заставили смотреть, как моего парня избивают. Били дубинками, кулаками. Я на это все смотрела. Потом били меня, палкой, куда попадали», — уточнила девушка. Реклама

Она призналась, что побоялась подать заявление в полицию.

Резонансный случай на автомойке произошел после после Нового года. Пятеро парней вывезли туда четырех девушек. Двух из них злоумышленники заставили раздеться, обливали ледяной водой, били, унижали, таскали за волосы.

Возбуждено дела по статьям «Хулиганство», «Похищение» и «Принуждение к действиям сексуального характера». Арестованы трое мучителей: 21-летний Давид Анашкин и его соучастники в возрасте 16 и 17 лет.