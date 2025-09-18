В мире существуют люди с даром предвидения. Одна из них — Арчена Нагабушанам, провидица из Индии, которую часто сравнивают с Вангой из-за её прогнозов о России. Поначалу её жизнь была обычной: она получила диплом инженера и пробовала себя в модельном бизнесе. Однако с самого детства девушку преследовали видения и сны, которые со временем становились всё сильнее, пишет runews24.ru.

Судьбоносная встреча и дар предвидения

Первое знаковое видение произошло с Арченой в 10 лет. Она увидела во сне мужчину с голубыми глазами, что было необычно для Индии, где у большинства людей глаза карие. Спустя много лет, во время поездки в Гоа, она встретила российского писателя и журналиста Александра Борисова, чьи глаза были точной копией тех, что она видела в детстве. Эта встреча оказалась судьбоносной: пара поженилась, и Арчена переехала в Москву, где её дар начал проявляться с новой силой.

Полное осознание своих способностей пришло к ней после предчувствия цунами в Индийском океане в 2004 году. Задолго до катастрофы провидицу мучили кошмары о гигантских волнах. Когда трагедия произошла, она поняла, что видения — это не просто фантазии.

Арчена объясняет механизм своего дара «внутренним компасом», который позволяет ей ориентироваться во времени. Чтобы получить точный ответ на вопрос, она задаёт его несколько раз. Только после получения одинакового ответа она делится информацией. Этот метод помогает отличить предвидение от обычных мыслей.

Мировую известность провидица получила после прогноза о Дональде Трампе. В конце 2023 года она заявила, что на бывшего президента будет совершено покушение, но он останется жив. Летом 2024 года в Трампа действительно стреляли во время митинга, и он выжил.

Прогнозы для мира и России

Арчена предсказывает рост природных катаклизмов, включая землетрясения и ураганы, в тех регионах, где они ранее были аномалией. Она также говорит, что климатические изменения сделают целые страны непригодными для жизни. От засухи будут страдать Индия, Китай, Пакистан, а также государства Африки и Латинской Америки. Это приведет к масштабной миграции в Россию, Канаду и страны Северной Европы.

Отдельно провидица предупреждает о технологиях. По её мнению, искусственный интеллект может не только принести пользу, но и стать смертельной угрозой, если машины, способные создавать оружие, выйдут из-под контроля.

Касательно украинского конфликта, Арчена считает, что 2026 год станет ключевым для его завершения. Однако она подчеркивает, что будущее зависит от решений и не высечено в камне. Если украинское общество не извлечёт уроков, конфликт может затянуться, что приведет к катастрофическим последствиям для страны.

Для России предсказательница видит иной путь. По её словам, страну ждёт укрепление экономики, усиление суверенитета и рост влияния на мировой арене. Россия, как утверждает провидица, станет примером для многих государств.

Она также предсказывает, что часть украинских земель войдет в состав России, а западные регионы окажутся под влиянием соседних стран, в первую очередь Польши.